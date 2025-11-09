Провал мирних переговорів: Афганістан відмовився брати відповідальність за Пакистан
Мирні переговори між Афганістаном і Пакистаном завершилися без угоди, проте режим припинення вогню зберігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.
Мирні переговори між Афганістаном і Пакистаном, проведені в Стамбулі, завершилися безрезультатно.
Представник Талібану зазначив, що основною причиною провалу стала вимога Ісламабаду: афганській стороні пропонувалося взяти на себе відповідальність за внутрішню безпеку Пакистану.
За його словами, це перевищує можливості Афганістану і стало непереборною перешкодою для досягнення угоди.
Водночас представник Талібану наголосив, що режим припинення вогню зберігається. Він заявив, що встановленого перемир'я досі не порушували з афганського боку, і його дотримуватимуться надалі.
Схожу позицію висловив міністр оборони Пакистану. Він підтвердив, що переговори, спрямовані на запобігання новим прикордонним інцидентам, завершилися без успіху.
При цьому Пакистан продовжуватиме дотримуватися режиму перемир'я, поки не станеться напад з боку Афганістану.
Попри провал діалогу, обидві сторони підтвердили готовність підтримувати наявний режим припинення вогню, що тимчасово знижує ризик нових збройних зіткнень на кордоні.
Ситуація залишається напруженою, а перспективи відновлення переговорів поки невизначені.
Що відбувається між Афганістаном і Пакистаном
На кордоні Афганістану і Пакистану ще 11 жовтня відбулися масштабні збройні зіткнення: афганські таліби атакували пакистанські прикордонні пости, заявивши, що діють у відповідь на нібито повітряну операцію в Кабулі.
Пакистанські військові стверджують, що зазнали неспровокованого обстрілу і відповіли всією силою, водночас бої велися одночасно більш ніж у шести точках.
Відповідальність за наступ узяв на себе так званий "201-й армійський корпус" талібських формувань, унаслідок чого з обох сторін загинули десятки військових.
Зі свого боку, Пакистан пообіцяв Афганістану "гідну відповідь" за наступ на афганські провінції.
