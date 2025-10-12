ua en ru
Пакистан обіцяє Афганістану "гідну відповідь" за наступ на свою територію

Пакистан , Неділя 12 жовтня 2025 01:05
UA EN RU
Пакистан обіцяє Афганістану "гідну відповідь" за наступ на свою територію Ілюстративне фото: бойовики афганської організації "Талібан" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Пакистан обіцяє Афганістану "гідну відповідь" за наступ на афганські провінції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство внутрішніх справ Пакистану в соцмережі Х.

Федеральний міністр внутрішніх справ Мохсін Накві рішуче засудив обстріли з боку Афганістану по території Пакистану.

Урядовець наголосив, що обстріл афганськими силами цивільного населення є кричущим порушенням міжнародного права.

"Афганістан грає у гру вогню та крові, нитки якої переплетені з нашим вічним ворогом. Афганістану також буде надано гідну відповідь, щоб він не наважився дивитися на Пакистан злим оком", - ідеться у повідомленні.

Тим часом афганський телеканал Tolo News із посиланням на міністерство оборони Афганістану повідомив, що опівночі 12 жовтня армія Афганістану завершила військову операцію проти Пакистану.

Там заявили, що боєзіткнення на кордоні почалися начебто у відповідь на порушення повітряного простору з боку пакистанської армії, а також на авіаудари по афганській території.

Військові дії кордоні Пакистану та Афганістану

Як повідомлялось, 11 жовтня афганські таліби почали скоординований наступ на пакистанські війська у багатьох районах.

Таліби використовували для обстрілів артилерію та дрони у кількох пакистанських провінціях.

Це перший випадок, коли "Талібан" офіційно визнає атаку на Пакистан. Сам "Талібан" заявляє, що атака - це нібито відповідь на "порушення суверенітету" Афганістану пакистанськими військовими.

Ескалацію вже назвали найбільшою з 2021 року, коли таліби захопили Афганістан після виходу звідти сил США.

