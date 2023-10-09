Провал глобальної системи безпеки очевидний. РФ запустила ланцюгову реакцію, - Подоляк

За його словами, загальний провал глобальної системи безпеки очевидний.

"Росія почала ланцюгову реакцію "обвалу традиційних правил, домовленостей", суть якої: провокувати, нападати, відкрито вбивати мирне населення, поводитися максимально агресивно. Тому що ця модель "публічної поведінки" викличе ступор серед політиків, еліт, посилить їхнє небажання приймати рішення, загострить їхній ірраціональний страх, частково заморозить синхронну колективну жорстку відповідь", - написав Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що неготовність світу остаточно ухвалити консолідоване рішення щодо важливості програшу Росії втягнув планету в епоху тотальної нестабільності, різкого зростання апетитів глобального терористичного альянсу, а також відмови від міжнародного права. І є лише одне рішення, яке може це виправити.

"Настає час обов'язкових жорстких рішень", - зазначив Подоляк.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Сьогодні у ЦАХАЛ повідомили, що Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАС.

Додамо, що РФ зацікавлена у глобальній дестабілізації ситуації на Близькому сході. Так, зокрема, встановлено, що терористи ХАМАС використовують експортні варіанти зброї російського виробництва.

Окрім того, частина бойовиків ПВК "Вагнера", які виїхали з Білорусі в напрямку країн Африки, були залучені до підготовки та передачі бойового досвіду терористам ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.