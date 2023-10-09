Провал глобальной системы безопасности очевиден. РФ запустила цепную реакцию, - Подоляк

По его словам, общий провал глобальной системы безопасности очевиден.

"Россия начала цепную реакцию "обвала традиционных правил, договоренностей", суть которой: провоцировать, нападать, открыто убивать мирное население, вести себя максимально агрессивно. Потому что эта модель "публичного поведения" вызовет ступор среди политиков, элит, усилит их нежелание принимать решения, обострит их иррациональный страх, частично заморозит синхронный коллективный жесткий ответ.", - написал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что неготовность мира окончательно принять консолидированное решение о важности проигрыша России втянула планету в эпоху тотальной нестабильности, резкого роста аппетитов глобального террористического альянса, а также отказа от международного права. И есть только одно решение, которое это может исправить.

"Наступает время обязательных жестких решений", - отметил Подоляк.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Сегодня в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории могут быть еще боевики ХАМАС.

Добавим, что РФ заинтересована в глобальной дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Так, в частности, установлено, что террористы ХАМАСа используют экспортные варианты оружия российского производства.

Кроме того, часть боевиков ЧВК "Вагнера", которые выехали из Беларуси в направлении стран Африки, были вовлечены в подготовку и передачу боевого опыта террористам ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.