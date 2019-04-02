В процессе о национализации ПриватБанка объявили перерыв

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Следующее заседание состоится 18 апреля

Окружной административный суд города Киева объявил перерыв в судебных дебатах по делу по иску Игоря Коломойского о национализации "ПриватБанка". Об этом сообщает пресс-служба суда.

По информации суда, следующее заседание состоится 18 апреля.

В сообщении отмечается, что сегодня состоялись судебные дебаты по этому делу. Согласно статье 225 КАСУ, в судебных дебатах выступают с речами (заключительным словом) все участники дела.

По данным суда, ответчиками по данному делу являются Национальный банк Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Кабинет министров и Национальная комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку; третьими лицами - ПАО КБ "ПриватБанк" и Министерство финансов Украины.

Среди ряда исковых требований Игорь Коломойский, в частности, просит суд отменить решение правления НБУ об отнесении ПАО КБ "ПриватБанк" к категории неплатежеспособных.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно.

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель главы правления НБУ Екатерина Рожкова в феврале заявила, что вероятное изменение политической ситуации в Украине в результате выборов 2019 никоим образом не повлияет на судьбу национализированного "ПриватБанка".