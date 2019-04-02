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У процесі про націоналізацію ПриватБанку оголосили перерву

Новини » Економіка    02.04.2019 - 15:01
У процесі про націоналізацію ПриватБанку оголосили перерву
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наступне засідання відбудеться 18 квітня

Окружний адміністративний суд міста Києва оголосив перерву у судових дебатах у справі за позовом Ігоря Коломойського щодо націоналізації "Приватбанку". Про це повідомляє прес-служба суду.

За інформацією суду, наступне засідання відбудеться 18 квітня.

У повідомленні зазначається, що сьогодні відбулися судові дебати у цій справі. Відповідно до статті 225 КАСУ, у судових дебатах виступають з промовами (заключним словом) всі учасники справи.

За даними суду, відповідачами у даній справі є Національний банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінет міністрів і Національна комісії з цінних паперів та фондового ринку; третіми особами - ПАТ КБ "ПриватБанк" та Міністерство фінансів України.

Серед низки позовних вимог Ігор Коломойський, зокрема, просить суд скасувати рішення правління НБУ про віднесення ПАТ КБ "ПриватБанк" до категорії неплатоспроможних.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський прямо володів 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова у лютому заявила, що ймовірна зміна політичної ситуації в Україні в результаті виборів 2019 жодним чином не вплине на долю націоналізованого "ПриватБанку".

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