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В деле о национализации ПриватБанка состоятся судебные дебаты

Новости » Экономика    01.04.2019 - 11:56
В деле о национализации ПриватБанка состоятся судебные дебаты
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

После дебатов суд примет решение по делу

Окружной административный суд города Киева закончил рассмотрение дела по существу по иску Игоря Коломойского к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о национализации "ПриватБанка". Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, сейчас в судебном заседании объявлен перерыв и предоставлено время сторонам для подготовки к судебным дебатам. Следующее заседание состоится 2 апреля.

"Как известно, после судебных дебатов суд выходит в совещательную комнату для принятия решения по делу", - говорится в сообщении.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Геннадий Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка председатель правления Александр Дубилет.

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель председателя главі НБУ Екатерина Рожкова в феврале заявила, что вероятное изменение политической ситуации в Украине в результате выборов 2019 никоим образом не повлияет на судьбу национализированного "ПриватБанка".

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Темы: Национализация ПриватБанка
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