Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Процес один для всіх. Мадяр виступив проти прискореного членства України в ЄС

16:52 13.04.2026 Пн
2 хв
Лідер партії "Тиса" пообіцяв новий референдум щодо вступу України до Євросоюзу
aimg Іван Носальський
Фото: Петер Мадяр, лідер партії "Тиса" (Getty Images)

Лідер партії "Тиса" і переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр вважає, що Україну не можна прийняти в ЄС за прискореною процедурою.

Як передає РБК-Україна, про це Мадяр заявив на пресконференції.

Читайте також: Зеленський: чітка дата вступу України до ЄС - це гарантія поразки Росії

"Від самого початку ми говорили, що не підтримуємо прискорений вступ України до ЄС. Було б неможливо, щоб ЄС прийняв країну, яка перебуває у стані війни", - сказав він.

За словами Мадяра, поки що питання українського членства не актуальне, оскільки для цього країна має пройти всі переговорні кластери.

"Усі країни-кандидати мають пройти через один і той самий процес. Вони повинні обговорити всі кластери, і якщо Україна це зробить, то в Угорщині буде проведений референдум щодо того, чи повинен ЄС її приймати, і це станеться не в найближчому майбутньому", - зазначив він.

Референдум в Угорщині щодо України

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який зазнав поразки на вчорашніх парламентських виборах, уже влаштовував у країні "референдум" про членство України в Євросоюзі.

Він стверджував, що 95% людей, які проголосували на "референдумі", нібито виступили проти українського членства в Євросоюзі.

"Референдум" супроводжувався пропагандистськими заявами членів угорського уряду про те, які нібито "жахливі" наслідки для Угорщини будуть у разі, якщо Україна стане частиною ЄС.

Прикриваючись такими "результатами" уряд Орбана заблокував початок переговорів про вступ України до ЄС. Фактично повноцінно вони так і не розпочалися, хоч лідери країн-членів ЄС ухвалили відповідне рішення ще 2024 року.

