Процесс один для всех. Мадьяр выступил против ускоренного членства Украины в ЕС

"С самого начала мы говорили, что не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. Было бы невозможно, чтобы ЕС принял страну, которая находится в состоянии войны", - сказал он.

По словам Мадьяра, пока что вопрос украинского членства не актуален, поскольку для этого страна должна пройти все переговорные кластеры.

"Все страны-кандидаты должны пройти через один и тот же процесс. Они должны обсудить все кластеры, и если Украина это сделает, то в Венгрии будет проведен референдум относительно того, должен ли ЕС ее принимать, и это произойдет не в ближайшем будущем", - отметил он.

Референдум в Венгрии по Украине

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан, который потерпел поражение на вчерашних парламентских выборах, уже устраивал в стране "референдум" о членстве Украины в Евросоюзе.

Он утверждал, что 95% людей, которые проголосовали на "референдуме", якобы выступили против украинского членства в Евросоюзе.