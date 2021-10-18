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Процент зависит от России: Зеленский оценил вероятность встречи "нормандской четверки"

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда лидеры "нормандской четверки" смогут встретиться. Это, в первую очередь, будет зависеть от Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время интервью ICTV.

По словам Зеленского, во встрече в нормандском формате заинтересованы как Германия, так и Франция. В конце концов, президент готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате.

"Сегодня Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Украина со своей стороны заинтересована во встрече с президентом России в любом формате", - заявил Зеленский.

Вероятность встречи лидеров зависит от Российской Федерации. Канцлер Германии также желает принять участие в нормандском формате.

"Мы готовы к определенным шагам вперед, чтобы встреча (в нормандском формате - ред.) состоялась. Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. Но я вижу, что Меркель хотела бы, чтобы она прошла. Но я думаю, что шансы для этого есть", - добавил президент.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, перед встречей лидеров "нормандской четверки", необходимо организовать встречу министров.

В частности, как отметил министр МИД России Сергей Лавров, РФ отказывается от саммита из-за того, что, якобы, до сих пор не выполнены решения предыдущей встречи в Париже.

Также РБК-Украина писало о том, что саммит по Донбассу могут заменить переговорами глав МИД России, Украины, Германии и Франции.

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