Відсоток залежить від Росії: Зеленський оцінив вірогідність зустрічі "нормандської четвірки"

За словами Зеленського, в зустрічі у нормандському форматі зацікавлені як Німеччина, так і Франція. Зрештою, президент готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якому форматі.

"Сьогодні Німеччина, Франція та Україна зацікавлені у зустрічі у нормандському форматі. Україна зі свого боку зацікавлена у зустрічі з президентом Росії у будь-якому форматі", - заявив Зеленський.

Вірогідність зустрічі лідерів залежить від Російської Федерації. Канцлер Німеччини також бажає взяти участь в нормандському форматі.

"Ми готові до певних кроків вперед, щоб зустріч (у нормандському форматі - ред.) відбулася. Думаю, що відсоток того, що відбудеться зустріч, залежить від Росії. Але я бачу, що Меркель хотіла б, щоб вона пройшла. Але я думаю, що шанси для цього є", - додав президент.