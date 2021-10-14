Нормандская встреча: Лавров объяснил, почему Россия отказывается от нее

Российская Федерация отказывается от участия в саммите "нормандской четверки", поскольку не выполнены решения предыдущего саммита в Париже. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров удивлен, почему "западные коллеги" настаивают на встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Меня, конечно, немного удивило, что западные коллеги с такой напористостью продвигают возобновление нормандского формата, не обеспечивая со своей стороны выполнения предыдущих решений", - отметил Лавров.

По его словам, президент России Владимир Путин в разговоре с лидерами Германии и Франции обсуждал целесообразность возобновления нормандского формата и проведения саммита только после того, как будут выполнены предыдущие решения.