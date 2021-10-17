Песков о нормандской встрече лидеров: нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу
Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin)
В Кремле оценили перспективы нормандской встречи лидеров стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что для этого нужно.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".
По его словам, сначала соберутся министры и "поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается".
"Чтобы собираться главам государств, все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент", - заявил Песков.
Напомним, в МИД заявили, что Российская Федерация отказывается от участия в саммите "нормандской четверки", поскольку не выполнены решения предыдущего саммита в Париже.