ru ua
Вс, 17 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Песков о нормандской встрече лидеров: нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу

Новина українською →
Москва, Воскресенье 17 октября 2021 15:07
Песков о нормандской встрече лидеров: нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле оценили перспективы нормандской встречи лидеров стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что для этого нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

По его словам, сначала соберутся министры и "поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается".

"Чтобы собираться главам государств, все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент", - заявил Песков.

Напомним, в МИД заявили, что Российская Федерация отказывается от участия в саммите "нормандской четверки", поскольку не выполнены решения предыдущего саммита в Париже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нормандский формат
NEWS
В Украину идет похолодание с морозами: синоптики назвали дату
В Украину идет похолодание с морозами: синоптики назвали дату
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине