Процедуру заочного арешту врегулювали. Це потрібно для розгляду в судах "справ Майдану"
В Україні остаточно врегулювали процедуру заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану". Чинності набрав відповідний закон.
Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".
Закон вносить зміни до статей Кримінального процесуального кодексу, що регулюють підстави оголошення у розшук підозрюваного, обвинуваченого; питання арешту за відсутності підозрюваного, обвинуваченого; підстави спеціального попереднього розслідування і спеціального судового провадження.
Раніше для заочного арешту громадянина, який переховується від слідства за межами країни, його потрібно було оголосити в міжнародний розшук, але Інтерпол іноді відмовляє Україні в цьому.
Прописано дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:
- якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме;
- якщо підозрюваний ухиляється від явки за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за умови його належного повідомлення про такий виклик і існують обґрунтовані підстави вважати, що він поїхав і/або знаходиться в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.
Дозволено розгляд клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшуку з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК України.
У разі арешту підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшук термін дії постанови не вказується і розмір застави не визначається.
У законі прописані й підстави для спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження.
Згідно з документом, спеціальне досудове розслідування проводять на підставі постанови слідчого судді щодо підозрюваного, який ховається:
- на тимчасово окупованій території;
- в Росії;
- і/або оголошений у міжнародний розшук.
При цьому суддя відмовляє у клопотанні про проведення такого розслідування, якщо прокурор/слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства і суду на тимчасово окупованій території, в Росії і/або оголошений у міжнародний розшук.
У разі, якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або його доставили в суд, з цього моменту судовий розгляд триває за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу.
Нагадаємо, раніше закон підписав президент Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила документ у другому читанні 27 квітня. Він необхідний для розгляду в судах "справ Майдану".
До цього в парламенті говорили про побоювання нардепів, що цей закон можуть застосувати проти них самих.