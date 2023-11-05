Процедуру спрощено. МОЗ пояснило, як оформити інвалідність під час воєнного стану

На період дії воєнного стану процедура проведення медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності спрощена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Для проведення медико-соціальної експертизи та, відповідно, встановлення групи інвалідності пацієнт повинен отримати направлення від медзакладу після проходження діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів.
Медико-соціальна експертиза проводиться за наявності факторів, що підтверджують стійке порушення функцій організму.
Це може бути обумовлено захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності. У такому випадку особистий лікар оформляє направлення на МСЕК (форма 088/о).
"Звертаємо увагу, що укладення декларації при цьому не є обов’язковим. У разі потреби огляду пацієнта, який не може прибути на комісію, члени комісії самі виїжджають для огляду до закладу охорони здоров’я або до пацієнта додому", - наголосили в міністерстві.
Для спрощення проведення медико-соціальної експертизи під час воєнного стану прийнято постанову КМУ № 225, що передбачає у деяких випадках встановлення інвалідності заочно, незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування людини, що звертається для встановлення інвалідності.
У випадку неможливості проходження повторного огляду, який припав на період дії воєнного стану на території України, це проходження переноситься на строк не пізніше шести місяців після його скасування.
Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.
Нещодавно МОЗ скоротило терміни проходження військово-лікарської комісії. Тепер на медогляд є всього 4 робочі дні, а на проведення аналізів та досліджень - 3 дні.
РБК-Україна раніше розповідало, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.
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