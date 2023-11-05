Процедура упрощена. Минздрав объяснил, как оформить инвалидность во время военного положения

В период действия военного положения процедура проведения медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности упрощена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Для проведения медико-социальной экспертизы и соответственно установления группы инвалидности пациент должен получить направление от медучреждения после прохождения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.
Медико-социальная экспертиза проводится при наличии факторов, подтверждающих стойкое нарушение функций организма.
Это может быть обусловлено заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые влекут за собой ограничение жизнедеятельности. В таком случае личный врач оформляет направление на МСЭК (форма 088/о).
"Обращаем внимание, что заключение декларации при этом не обязательно. В случае необходимости осмотра пациента, который не может прибыть на комиссию, члены комиссии сами выезжают для осмотра в учреждение здравоохранения или к пациенту домой", - подчеркнули в министерстве. .
Для упрощения проведения медико-социальной экспертизы во время военного положения принято постановление КМУ № 225, предусматривающее в некоторых случаях установление инвалидности заочно независимо от места регистрации, проживания или пребывания человека, обращающегося для установления инвалидности.
В случае невозможности прохождения повторного осмотра, который пришелся на период действия военного положения на территории Украины, это прохождение переносится сроком не позднее шести месяцев после его отмены.
Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВВК.
Недавно Минздрав сократил сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь на медосмотр есть всего 4 рабочих дня, а на проведение анализов и исследований - 3 дня.
РБК-Украина ранее рассказывала, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.