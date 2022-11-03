UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Протримається до кінця доби. В Києві попередили про негоду

Фото: Протримається до кінця доби. В Києві попередили про негоду (Віталі Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві сьогодні, 3 листопада, очікується, що дощі стануть ще сильнішими та протримаються до кінця доби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Українського гідрометеорологічного центру.

"Попередження про небезпечне метеорологічне явище по Києву. До кінця доби 3 листопада дощ досягне критерію значного І рівень небезпечності", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 3 листопада, в більшості областей України очікується дощова погода.

Також нещодавно синоптик розповіла до якої погоди варто готуватися українцям найближчими днями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода