Протримається до кінця доби. В Києві попередили про негоду

У Києві сьогодні, 3 листопада, очікується, що дощі стануть ще сильнішими та протримаються до кінця доби.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Українського гідрометеорологічного центру.
"Попередження про небезпечне метеорологічне явище по Києву. До кінця доби 3 листопада дощ досягне критерію значного І рівень небезпечності", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 3 листопада, в більшості областей України очікується дощова погода.
Також нещодавно синоптик розповіла до якої погоди варто готуватися українцям найближчими днями.
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