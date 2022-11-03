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Продержится до конца суток. В Киеве предупредили о непогоде

Фото: Продержится до конца суток. В Киеве предупредили о непогоде (Виталия Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве сегодня, 3 ноября, ожидается, что дожди станут еще сильнее и продержатся до конца суток.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Украинского гидрометеорологического центра.

"Предупреждение об опасном метеорологическом явлении по Киеву. К концу суток 3 ноября дождь достигнет критерия значительного и уровня опасности", - пишет прессслужба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 3 ноября, в большинстве областей Украины ожидается дождливая погода.

Также недавно синоптик рассказала, к какой погоде стоит готовиться украинцам в ближайшие дни.

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