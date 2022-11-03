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Протримається до кінця доби. В Києві попередили про негоду

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Четвер 03 листопада 2022 15:24
Протримається до кінця доби. В Києві попередили про негоду Фото: Протримається до кінця доби. В Києві попередили про негоду (Віталі Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві сьогодні, 3 листопада, очікується, що дощі стануть ще сильнішими та протримаються до кінця доби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Українського гідрометеорологічного центру.

"Попередження про небезпечне метеорологічне явище по Києву. До кінця доби 3 листопада дощ досягне критерію значного І рівень небезпечності", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 3 листопада, в більшості областей України очікується дощова погода.

Також нещодавно синоптик розповіла до якої погоди варто готуватися українцям найближчими днями.

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