Фото: Протримається до кінця доби. В Києві попередили про негоду (Віталі Носач, РБК-Україна)

У Києві сьогодні, 3 листопада, очікується, що дощі стануть ще сильнішими та протримаються до кінця доби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Українського гідрометеорологічного центру.

"Попередження про небезпечне метеорологічне явище по Києву. До кінця доби 3 листопада дощ досягне критерію значного І рівень небезпечності", - пише пресслужба.