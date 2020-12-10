Испытания SpaceX: прототип корабля Starship взорвался при посадке

Фото: скриншот с видео (youtube.com/SpaceX)

Гигантская экспериментальная ракета Илона Маска Starship совершила тестовый полет над испытательными объектами SpaceX в Южном Техасе. Во время посадки Starship ударился о поверхность и разбился.

Об этом сообщает CNN.

Так, прототип ракеты успешно взлетел на восемь миль над землей. Он достиг нужной высоты и принял горизонтальное положение.

Заключительным маневром должен был стать переход из горизонтального положения снова в вертикальное и торможение двигателями. Его ракета выполнила успешно, однако на последних секундах Starship разбился.

Сам Маск в своем Twitter назвал испытания успешными и поздравил команду SpaceX.

"Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления! Давление в топливном бачке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой, но мы получили все необходимые данные! Марс, мы идем!", - написал Маск.

Ранее SpaceX дважды на этой неделе пыталась запустить тестовый полет, но обе первые попытки были остановлены, и на часах обратного отсчета оставалось всего несколько секунд.

В сентябре 2019 года Илон Маск показал прототип многоразового космического корабля, который может перевозить грузы и экипаж на Марс и Луну. Аппарат под названием Starship имеет длину в 50 метров, а масса без учета топлива и груза около 120 тонн.