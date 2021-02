Прототип корабля Spacex розбився при посадці

Американська приватна космічна компанія SpaceX, яка належить винахіднику Ілону Маску здійснила запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship. Він розбився при посадці.

Трансляція велася на сторінці NASASpaceflight.

SN9 не вдалося зробити ключовий маневр перед включенням двигунів.

Nice try, SN9! But ставимося't hit SN10 or the Tank Farm.



You're next, SN10!



https://t.co/2eJwgJUTLl pic.twitter.com/Eh3Dn6C9M4