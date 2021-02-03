Прототип корабля Spacex розбився при посадці

Фото: SN9 (@BocaChicaGal)

Американська приватна космічна компанія SpaceX, яка належить винахіднику Ілону Маску здійснила запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship. Він розбився при посадці.

Трансляція велася на сторінці NASASpaceflight.

SN9 не вдалося зробити ключовий маневр перед включенням двигунів.

Nice try, SN9! But ставимося't hit SN10 or the Tank Farm.



You're next, SN10!



https://t.co/2eJwgJUTLl pic.twitter.com/Eh3Dn6C9M4 — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) February 2, 2021

Раніше стало відомо, що американська компанія SpaceX, яка належить мільярдерові Ілону Маску, сьогодні планує знову протестувати прототип корабля Starship SN9 для майбутнього польоту на Марс. Космічний корабель у ході випробувань повинен піднятися на 12,5 кілометрів і приземлитися.

Нагадаємо, під час минулого випробування, яке відбулося в грудні 2020 року, прототип Starship успішно піднявся на потрібну висоту, але вибухнув під час посадки. Тоді Маск пояснив, що вибух стався через недостатній тиск в паливному баку.