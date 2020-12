Прототип корабля Маска Starship наклонился в ангаре перед испытаниями

Девятый прототип межпланетного многоразового корабля компании Илона Маска Spacex Starship наклонился в ангаре. В понедельник, 14 декабря, его планировали установить на стартовую площадку, где накануне разбился предыдущий прототип.

Трансляция с площадки велась на официальном канале SpaceX.

11 декабря около 18:00 по Киеву, вероятно, от сильного ветра прототип Starship SN9 упал на одну из стен ангара, где он хранился. Пострадавших нет.

Seems like the stand SN9 was on COLLAPSED and the only thing that saved StarShip from falling over was the highbay, hopefully no one was hurt or injured!

