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Прототип корабля Маска Starship наклонился в ангаре перед испытаниями

Техас, Суббота 12 декабря 2020 05:44
Прототип корабля Маска Starship наклонился в ангаре перед испытаниями
Автор: Артур Родивилов

Девятый прототип межпланетного многоразового корабля компании Илона Маска Spacex Starship наклонился в ангаре. В понедельник, 14 декабря, его планировали установить на стартовую площадку, где накануне разбился предыдущий прототип.

Трансляция с площадки велась на официальном канале SpaceX.

11 декабря около 18:00 по Киеву, вероятно, от сильного ветра прототип Starship SN9 упал на одну из стен ангара, где он хранился. Пострадавших нет.

Высотный испытательный полет космического корабля SpaceX Starship SN8 закончился тем, что он взорвался сразу после посадки.

10 декабря SpaceX запустила в небо прототип космического корабля Starship SN8 для испытательного полета на высоту 12,5 километров, но ему не удалось успешно завершить миссию. Прототип набрал высоту 12,5 километров и вернулся на землю за 6 минут 42 секунды после старта.

Ранее SpaceX дважды на этой неделе пыталась запустить тестовый полет, но обе первые попытки были остановлены.

В сентябре 2019 года Илон Маск показал прототип многоразового космического корабля, который может перевозить грузы и экипаж на Марс и Луну. Аппарат под названием Starship имеет длину в 50 метров.

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