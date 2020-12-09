За секунду до старта: SpaceX отменила запуск прототипа корабля для полета на Марс

Фото: Starship на стартовом столе ( Spacex.com)

Корабль Илона Маска Starship так и не отправился в тестовый полет, как было запланировано. Система автоматически выключила двигатели за секунду до старта.

Трансляция запуска велась на официальном канале SpaceX.

Восьмую тестовую модель многократного межпланетного космического корабля Starship планировали запустить на 15 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку в 00:37 по Киеву.

Ранее Маск сообщал, что существует вероятность неудачного старта, поэтому ситуация была ожидаемой. Испытательный полет перенесли на сутки, точное время пока не известно,

В сентябре 2019 года Илон Маск показал прототип многоразового космического корабля, который может перевозить грузы и экипаж на Марс и Луну. Аппарат под названием Starship имеет длину в 50 метров, а масса без учета топлива и груза около 120 тонн.

Причем во время презентации творения Илон Маск смело заявил, что Starship способен перевозить до 100 человек, и корабль может стать в будущем основой для колонизации Марса и Луны.

Хотя строительство самодостаточного города на Марсе, по мнению Маска, займет не один десяток лет. Кроме того, для этого потребуются тысячи полетов на "красную планету".