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Прототип корабля Маска Starship нахилився в ангарі перед випробуваннями

Техас, Субота 12 грудня 2020 05:44
Прототип корабля Маска Starship нахилився в ангарі перед випробуваннями
Автор: Артур Родивилов

Дев'ятий прототип міжпланетного багаторазового корабля компанії Ілона Маска Spacex Starship нахилився в ангарі. У понеділок, 14 грудня, його планували встановити на стартовий майданчик, де напередодні розбився попередній прототип.

Трансляція з майданчика велася на офіційному каналі SpaceX.

11 грудня близько 18:00 за Києвом, ймовірно, від сильного вітру прототип Starship SN9 впав на одну зі стін ангара, де він зберігався. Постраждалих немає.

Висотний випробувальний політ космічного корабля SpaceX Starship SN8 закінчився тим, що він вибухнув відразу після посадки.

10 грудня SpaceX запустила в небо прототип космічного корабля Starship SN8 для випробувального польоту на висоту 12,5 кілометрів, але йому не вдалося успішно завершити місію. Прототип набрав висоту 12,5 кілометрів і повернувся на землю за 6 хвилин 42 секунди після старту.

Раніше SpaceX двічі цього тижні намагалася запустити тестовий політ, але обидві перші спроби були зупинені.

У вересні 2019 року Ілон Маск показав прототип багаторазового космічного корабля, який може перевозити вантажі і екіпаж на Марс і Місяць. Апарат під назвою Starship має довжину в 50 метрів.

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