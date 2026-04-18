Протока знову "під замком"? Нафтові танкери розвертаються біля Ормузу

Кілька нафтових танкерів розвернулися в Перській затоці після спроб пройти через Ормузьку протоку. Судновласники та трейдери намагаються з’ясувати, чи справді Іран гарантує безпечний прохід через цей стратегічний маршрут.

Йдеться щонайменше про шість суден, зокрема грецькі та індійські танкери, які рухалися в напрямку Ормузу з районів поблизу Дубая. Усі вони були завантажені нафтою, однак у суботу вранці, 18 квітня, почали змінювати курс.

Частина суден зараз перебуває неподалік іранського острова Кешм, інші - фактично зупинилися. Один із танкерів взагалі перестав передавати сигнал про своє місцезнаходження.

Загалом ці судна перевозять близько 8,3 млн барелів нафти. Їхній транзит міг би стати найбільшим обсягом поставок через протоку за один день з початку війни в регіоні.

Попри заяви Ірану про відкриття Ормузької протоки, ситуація залишається суперечливою. Зокрема, іранські джерела допускають можливість повторного закриття проходу, якщо блокада з боку США збережеться.

За словами джерел у галузі, судновласники отримували радіопопередження про необхідність погоджувати прохід із іранськими військовими.

Водночас у регіоні фіксують рух і інших суден. Деякі танкери зі скрапленим газом та нафтопродуктами також змінили курс і повернулися в Оманську затоку.