RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Пролив снова "под замком"? Нефтяные танкеры разворачиваются возле Ормуза

10:10 18.04.2026 Сб
2 мин
Почему самая большая партия нефти застряла в Персидском заливе?
aimg Мария Науменко
Фото: нефтяной танкер (Getty Images)

Неопределенность вокруг Ормузского пролива заставляет судовладельцев менять планы: даже после заявлений Тегерана об открытии судна не спешат заходить в этот коридор.

Несколько нефтяных танкеров развернулись в Персидском заливе после попыток пройти через Ормузский пролив. Судовладельцы и трейдеры пытаются выяснить, действительно ли Иран гарантирует безопасный проход через этот стратегический маршрут.

Речь идет по меньшей мере о шести судах, в частности греческие и индийские танкеры, которые двигались в направлении Ормуза из районов вблизи Дубая. Все они были загружены нефтью, однако в субботу утром, 18 апреля, начали менять курс.

Часть судов сейчас находится недалеко от иранского острова Кешм, другие - фактически остановились. Один из танкеров вообще перестал передавать сигнал о своем местонахождении.

В целом эти суда перевозят около 8,3 млн баррелей нефти. Их транзит мог бы стать самым большим объемом поставок через пролив за один день с начала войны в регионе.

Несмотря на заявления Ирана об открытии Ормузского пролива, ситуация остается противоречивой. В частности, иранские источники допускают возможность повторного закрытия прохода, если блокада со стороны США сохранится.

По словам источников в отрасли, судовладельцы получали радиопредупреждения о необходимости согласовывать проход с иранскими военными.

В то же время в регионе фиксируют движение и других судов. Некоторые танкеры со сжиженным газом и нефтепродуктами также изменили курс и вернулись в Оманский залив.

Ситуация вокруг судоходства в Ормузском проливе обострилась на фоне противоречивых сигналов от сторон конфликта. После сообщений о возможном перемирии Иран заявил об открытии пролива для коммерческих судов на период 10-дневного прекращения огня между Израилем и "Хезболлой".

Это заявление сразу повлияло на рынки - цены на нефть резко снизились, а марка Brent потеряла более 10% стоимости.

Дополнительную неопределенность создает позиция президента США Дональда Трампа, который заявил, что морская блокада судов, следующих в иранские порты, будет сохраняться до заключения более широкой долгосрочной сделки. Это означает, что несмотря на формальное открытие пролива, риски для судоходства остаются высокими.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
