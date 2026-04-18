Пролив снова "под замком"? Нефтяные танкеры разворачиваются возле Ормуза

Несколько нефтяных танкеров развернулись в Персидском заливе после попыток пройти через Ормузский пролив. Судовладельцы и трейдеры пытаются выяснить, действительно ли Иран гарантирует безопасный проход через этот стратегический маршрут.

Речь идет по меньшей мере о шести судах, в частности греческие и индийские танкеры, которые двигались в направлении Ормуза из районов вблизи Дубая. Все они были загружены нефтью, однако в субботу утром, 18 апреля, начали менять курс.

Часть судов сейчас находится недалеко от иранского острова Кешм, другие - фактически остановились. Один из танкеров вообще перестал передавать сигнал о своем местонахождении.

В целом эти суда перевозят около 8,3 млн баррелей нефти. Их транзит мог бы стать самым большим объемом поставок через пролив за один день с начала войны в регионе.

Несмотря на заявления Ирана об открытии Ормузского пролива, ситуация остается противоречивой. В частности, иранские источники допускают возможность повторного закрытия прохода, если блокада со стороны США сохранится.

По словам источников в отрасли, судовладельцы получали радиопредупреждения о необходимости согласовывать проход с иранскими военными.

В то же время в регионе фиксируют движение и других судов. Некоторые танкеры со сжиженным газом и нефтепродуктами также изменили курс и вернулись в Оманский залив.