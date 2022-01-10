Противоречат принципам и ценностям: в НАТО недовольны "гарантиями безопасности" от России

В НАТО недовольны "гарантиями безопасности" от Российской Федерации. По их мнению, предложения Кремля противоречат принципам и ценностям Альянса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.
"Заместитель генсека НАТО (Мирча Джоанэ, – ред.) отметил, что представленные предложения Российской Федерацией в связи с так называемыми "гарантиями безопасности" охватывают положения, противоречащие фундаментальным принципам и ценностям НАТО", - пишет пресс-служба.
По словам Джоанэ, НАТО считает недопустимыми попытки вмешательства во внешние дела и политику безопасности со стороны третьих стран.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Женеве завершились переговоры США и Российской Федерации относительно "гарантий безопасности".
Между тем Министерство обороны Швеции считает, что политика Кремля угрожает безопасности Европы.
Также РБК-Украина раскрывало подробности "первого раунда" переговоров между Штатами и Москвой.