Суперечать принципам та цінностям: у НАТО незадоволені "гарантіями безпеки" від Росії

У НАТО незадоволені "гарантіями безпеки" від Російської Федерації. На їх думку, пропозиції Кремля суперечать принципам й цінностям Альянсу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Грузії.
"Заступник генсека НАТО (Мірча Джоане, – ред.) зазначив, що подані пропозиції Російською Федерацією у зв'язку з так званими "гарантіями безпеки" охоплюють положення, що суперечать фундаментальним принципам та цінностям НАТО", - пише пресслужба.
За словами Джоане, НАТО вважає неприпустими спроби втручання у зовнішні справи й політику безпеки з боку третіх країн.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Женеві завершились переговори США й Російської Федерації щодо "гарантій безпеки".
Тим часом Міністерство оборони Швеції вважає, що політика Кремля загрожує безпеці Європи.
Також РБК-Україна розкривало подробиці "першого раунду" переговорів між Штатами й Москвою.