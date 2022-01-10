Суперечать принципам та цінностям: у НАТО незадоволені "гарантіями безпеки" від Росії

У НАТО незадоволені "гарантіями безпеки" від Російської Федерації. На їх думку, пропозиції Кремля суперечать принципам й цінностям Альянсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Грузії.

"Заступник генсека НАТО (Мірча Джоане, – ред.) зазначив, що подані пропозиції Російською Федерацією у зв'язку з так званими "гарантіями безпеки" охоплюють положення, що суперечать фундаментальним принципам та цінностям НАТО", - пише пресслужба.

За словами Джоане, НАТО вважає неприпустими спроби втручання у зовнішні справи й політику безпеки з боку третіх країн.