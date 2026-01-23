Противників вступу України до НАТО зараз найменше, - посол

Наразі проти вступу України до НАТО виступає найменша кількість країн-членів Альянсу за всю історію.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.
За її словами, на сьогодні немає консенсусу серед країн-членів НАТО щодо запрошення і членства України в Альянсі.
"Хоча ми також бачимо, що якщо проаналізувати історію відносин України з НАТО, то на сьогодні найменша кількість країн-членів НАТО виступає проти того, щоб Україна в майбутньому стала членом НАТО", - зазначила Гетьманчук.
Вона підкреслила, що в Альянсі завжди було певне коло країн, які проти вступу України.
"Це коло поступово звужувалося. І зміна позиції деяких країн реально стала віховою. Це такі країни, як Франція, як Німеччина", - додала посол.
Нагадаємо, у початковій версії мирного плану США з 28 пунктів, який оприлюднили західні ЗМІ, згадувалося і питання українського членства в НАТО.
В одному з пунктів було сказано, що Україна має закріпити на законодавчому рівні нейтральний статус. При цьому Альянс має зафіксувати, що України в НАТО не буде.
Таким чином, зараз Україна домагається сильних гарантій безпеки від союзників, щоб запобігти можливій повторній агресії з боку Росії.
Зокрема, раніше стало відомо, що США запропонували Україні гарантії, аналогічні статті 5 Північноатлантичного договору.
В оновленому мирному плані з 20 пунктів, який погодила Україна, йдеться про те, що США, НАТО та Європа нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5.
Якщо РФ вторгнеться в Україну - буде військова відповідь і відновлення санкцій. Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії - гарантії безпеки анулюють. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні - гарантії безпеки вступлять в силу.