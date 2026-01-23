RU

Противников вступления Украины в НАТО сейчас меньше всего, - посол

Фото: посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук (facebook.com/alyona getmanchuk)
Автор: Татьяна Степанова, Роман Кот

Сейчас против вступления Украины в НАТО выступает наименьшее количество стран-членов Альянса за всю историю.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

По ее словам, на сегодня нет консенсуса среди стран-членов НАТО относительно приглашения и членства Украины в Альянсе.

"Хотя мы также видим, что если проанализировать историю отношений Украины с НАТО, то на сегодня наименьшее количество стран-членов НАТО выступает против того, чтобы Украина в будущем стала членом НАТО", - отметила Гетьманчук.

Она подчеркнула, что в Альянсе всегда был определенный круг стран, которые против вступления Украины.

"Этот круг постепенно сужался. И изменение позиции некоторых стран реально стало веховой. Это такие страны, как Франция, как Германия", - добавила посол.

 

 

Вступление Украины в НАТО

Напомним, в начальной версии мирного плана США из 28 пунктов, который обнародовали западные СМИ, упоминался и вопрос украинского членства в НАТО.

В одном из пунктов было сказано, что Украина должна закрепить на законодательном уровне нейтральный статус. При этом Альянс должен зафиксировать, что Украины в НАТО не будет.

Таким образом, сейчас Украина добивается сильных гарантий безопасности от союзников, чтобы предотвратить возможную повторную агрессию со стороны России.

В частности, ранее стало известно, что США предложили Украине гарантии, аналогичные статье 5 Североатлантического договора.

В обновленном мирном плане из 20 пунктов, который согласовала Украина, говорится о том, что США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5.

Если РФ вторгнется в Украину - будет военный ответ и восстановление санкций. Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России - гарантии безопасности аннулируют. Если Россия откроет огонь по Украине - гарантии безопасности вступят в силу.

