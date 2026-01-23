Противников вступления Украины в НАТО сейчас меньше всего, - посол

Сейчас против вступления Украины в НАТО выступает наименьшее количество стран-членов Альянса за всю историю.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

По ее словам, на сегодня нет консенсуса среди стран-членов НАТО относительно приглашения и членства Украины в Альянсе.

"Хотя мы также видим, что если проанализировать историю отношений Украины с НАТО, то на сегодня наименьшее количество стран-членов НАТО выступает против того, чтобы Украина в будущем стала членом НАТО", - отметила Гетьманчук.

Она подчеркнула, что в Альянсе всегда был определенный круг стран, которые против вступления Украины.

"Этот круг постепенно сужался. И изменение позиции некоторых стран реально стало веховой. Это такие страны, как Франция, как Германия", - добавила посол.