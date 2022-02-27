UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Противник выдохся и тактически отступает, - Арестович

Автор: Сергей Пышкин

Русские войска, после того, как их разгромили - перешли в тактическое отступление. Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что противник выдохся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинге Арестовича.

"Сейчас по всей стране относительная тишина, кроме Волновахи, которую снова взяли наши украинские войска мощной контратакой и северо-западных окраин Киева, где противник попытался продвинуться вперед отдельными группами, как в Харькове, но попали под огневое поражение нашей авиации и артиллерии,а также бои территориальной обороны", - заявил Арестович.

Как отметил внештатный советник руководителя ОП, противник отступил и занял оборону на рубежах 15-40 километров от Киева.

"Вообще, общая обстановка, как по моей оценке показывает что, противник выдохся и последние усилия и последние части боеспособные бросил на Киев, чтобы по крайней мере взять его окрестности и заявить о какой-то там "победе". Киев и Харьков", - добавил Арестович.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера в Василькове Киевской области стихли ожесточенные бои с боевиками. Противник понес большие потери.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаОфис президента