RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Противник выдохся и тактически отступает, - Арестович

Автор: Сергій Пишкін

Російські війська, після того, як їх розгромили - перейшли в тактичний відступ. Позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що противник видихся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінгу Арестовича.

"Зараз по усій країні відносна тиша, окрім Волновахи, яку знову взяли наші українські війська потужною контратакою і північно-західних околиць Києва, де противник спробував просунутись вперед окремими групами, як в Харкові, але потрапив під вогневе ураження нашої авіації та артилерії й бої територіальної оборони", - заявив Арестович.

Як відзначив позаштатний радник керівника ОП, противник відступив й зайняв оборону на рубіжах 15-40 кілометрів від Києва.

"Взагалі, загальна обстановка, як на мою оцінку показує що, противник видохся й останні зусилля й останні частини боєздатні кинув на Київ, щоб принаймні взяти його околиці й заявити про якусь там "перемогу". Київ та Харків", - додав Арестович.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора у Василькові Київської області стихли запеклі бої з бойовиками. Противник поніс великі втрати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаОфіс президента