"Противник нікуди не йде": Пригожин визнав, що ЗСУ не відступають з Бахмута
Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин раптом визнав, що українські військові не відступають з Бахмута та його найманці не можуть захопити місто через професійну та стійку оборону ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram пресслужби Пригожина.
"Треба сказати чітко, що противник нікуди не йде (з Бахмута - ред.). У них організована оборона всередині міста, спочатку залізницею, потім у районі багатоповерхівок західного кварталу міста", - йдеться в повідомленні.
Однак Пригожин не полишає надій, що ЗСУ все ж вийдуть з міста, але займуть підготовлені позиції в районі Часового Яру та на підступах до Бахмута. Тому великого прориву окупантів ватажок "Вагнера" не очікує.
"Для того, щоб мати позитивну динаміку, необхідно вирішити кілька питань. Перше питання - переконатися в тому, що наші фланги надійно захищені. Друге - переконатись у тому, що у нас нормально організоване командування. Суровікіна не бачив давно, не знаю, чим він займається. І третє, це боєприпаси. Коли ми вирішимо всі ці три питання, тоді можна куди завгодно йти", - заявив він.
Нагадаємо, за інформацією CNN, російські війська дуже повільно просуваються у Бахмуті, попри те, що залучили велику кількість солдатів. Прогрес на деяких ділянках можна виміряти метрами.
Також раніше ми писали, що бійці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку.
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