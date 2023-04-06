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"Противник никуда не идет": Пригожин признал, что ВСУ не отступают из Бахмута

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Бахмут, Четверг 06 апреля 2023 16:15
"Противник никуда не идет": Пригожин признал, что ВСУ не отступают из Бахмута Фото: основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вдруг признал, что украинские военные не отступают из Бахмута и его наемники не могут захватить город из-за профессиональной и стойкой обороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram пресс-службы Пригожина.

"Надо сказать четко, что противник никуда не уходит (из Бахмута - ред.). У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города", - говорится в сообщении.

Однако Пригожин не оставляет надежд, что ВСУ все же выйдут из города, но займут подготовленные позиции в районе Часового Яра и на подступах к Бахмуту. Поэтому большого прорыва оккупантов главарь "Вагнера" не ожидает.

"Для того чтобы иметь положительную динамику, необходимо решить несколько вопросов. Первый вопрос - убедиться в том, что наши фланги надежно защищены. Второй - убедиться в том, что у нас нормально организованное командование. Суровикина не видел давно, не знаю, чем он занимается. И третий, это боеприпасы. Когда мы решим все эти три вопроса, тогда можно куда угодно идти", - заявил он.

Напомним, по информации CNN, российские войска очень медленно продвигаются в Бахмуте, несмотря на то, что привлекли большое количество солдат. Прогресс на некоторых участках можно измерить метрами.

Также ранее мы писали, что бойцы ЧВК "Вагнера" несут сокрушительные потери на Бахмутском направлении.

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