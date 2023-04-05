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Можна виміряти метрами. Російський прогрес у Бахмуті "дуже повільний", - CNN

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Бахмут, Середа 05 квітня 2023 15:30
Можна виміряти метрами. Російський прогрес у Бахмуті "дуже повільний", - CNN Фото: Росія повільно просувається у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська дуже повільно просуваються у Бахмуті, попри те, що залучили велику кількість солдатів. Прогрес на деяких ділянках можна виміряти метрами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами західних чиновників, яких цитує видання, російські війська досягли "дуже повільного прогресу" в Бахмуті за останні шість місяців.Проте РФ залучила велику кількість живої сили і зазнала значних втрат.

При цьому за останні кілька тижнів російський прогрес можна "виміряти метрами". Водночас заяву власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про нібито захоплення Бахмута на Заході назвали "досить відчайдушною спробою".

"Взагалі, це було більше для внутрішнього російського споживання. Наразі ми вважаємо, що вони все ще не повністю контролюють Бахмут, тому українці все ще можуть протистояти російським військам і військам Вагнера", - зазначили західні чиновники.

За їх словами, українські сили "керують своїми втратами набагато краще, ніж росіяни на даний момент". Україна отримує додаткові сили, а також нову техніку від партнерів.

Крім того, на Заході не знають, де буде майбутній контрнаступ ЗСУ і чи стане Бахмут один з таких напрямків.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що розуміють стратегію ЗСУ щодо оборони Бахмута.

Також у Білому домі заявили, що найманці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку.

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