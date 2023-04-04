ПВК "Вагнера" зазнає нищівних втрат біля Бахмута, - Білий дім

Сполучені Штати Америки бачать, що бійці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Білого дому, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter.

Він зауважив, що ПВК "Вагнера" не шкодує своїх бійців і "фактично кидає їх у м’ясорубку".

" США бачать, як Росія зазнає "нищівних втрат... з тим, що війська Вагнера фактично кидають у м’ясорубку", зокрема в Бахмуті", - написав Селдін.

У Білому домі вважають, що к ерівництво групи "Вагнера" також демонструє неймовірну зневагу до своїх солдатів.