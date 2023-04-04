ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ПВК "Вагнера" зазнає нищівних втрат біля Бахмута, - Білий дім

Новость на русском →
Україна, Вівторок 04 квітня 2023 21:53
ПВК "Вагнера" зазнає нищівних втрат біля Бахмута, - Білий дім Фото: ПВК "Вагнера" зазнає нищівних втрат біля Бахмута (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки бачать, що бійці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Білого дому, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter.

Він зауважив, що ПВК "Вагнера" не шкодує своїх бійців і "фактично кидає їх у м’ясорубку".

"США бачать, як Росія зазнає "нищівних втрат... з тим, що війська Вагнера фактично кидають у м’ясорубку", зокрема в Бахмуті", - написав Селдін.

У Білому домі вважають, що керівництво групи "Вагнера" також демонструє неймовірну зневагу до своїх солдатів.

ПВК &quot;Вагнера&quot; зазнає нищівних втрат біля Бахмута, - Білий дім

Фото: скріншот (twitter.com/jseldin)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії (ПВК), щоб зрештою замінити групу "Вагнера" у її важливій бойовій ролі в Україні.

У січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті сягала 50 тисяч осіб. Частково група фінансується за рахунок корупції при держзамовленнях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білий дім Війна Росії проти України Вагнерівці
NEWS
Арешт скасовано. Трамп залишив залу суду після зачитування звинувачень
Арешт скасовано. Трамп залишив залу суду після зачитування звинувачень
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну