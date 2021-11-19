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Против Зеленского сегодня "работает" не классическая оппозиция, - Верещук

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 13:32
Против Зеленского сегодня "работает" не классическая оппозиция, - Верещук Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Вице-премьер-министр - министр реинтеграции Ирина Верещук объяснила, кто сегодня “работает” против президента Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Верещука на ток-шоу "Право на владу".

"Против Зеленского, против власти сегодня на самом деле не классическая оппозиция. Против Президента сегодня резиденты списка Форбс. У них миллиарды. Они имеют прямое влияние на медиа, поскольку владеют ими. Они действительно могут и хотят противопоставить себя Президенту и власти, которую избрал украинский народ. Но пока они занимались самообогащением, произошли демографические изменения, выросло новое поколение. И оно не приемлет старую олигархическую власть. Новая генерация выбрала Зеленского", - говорит Верещук.

Она подчеркнула - засилье олигархов уходит в прошлое. Им на замену пришло новое поколение свободных людей.

"Оно пришло в то время, когда олигархи занимались созданием монополий в нашей экономике. В то время, когда они занимались схемами и обогащением себя любимых. Я говорю о том новом поколении, которое готово умирать за наше государство. И они это делают сегодня, на востоке нашей страны", - сказала вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий.

Резюмируя, Верещук добавила: "Нам придется побороться, но новая генерация будет и дальше бороться за свое государство. А те пусть дальше собираются у себя на виллах и пьют вино".

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук стала министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. За ее назначение поддержали 260 народных депутатов.

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Ирина Верещук
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