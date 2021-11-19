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Проти Зеленського сьогодні "працює" не класична опозиція, - Верещук

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 13:32
Проти Зеленського сьогодні "працює" не класична опозиція, - Верещук Фото: міністр реінтеграції Ірина Верещук (скріншот із відео)
Автор: Наталія Гурковська

Віце-прем’єр-міністр - міністр реінтеграції Ірина Верещук пояснила, хто сьогодні "працює" проти президента України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Верещук на ток-шоу "Право на владу".

"Проти Зеленського, проти влади сьогодні насправді не класична опозиція. Проти Президента сьогодні резиденти списку Форбс. В них мільярди. Вони мають прямий вплив на медіа, оскільки володіють ними. Вони дійсно можуть і хочуть протиставити себе Президентові і владі, яку обрав український народ. Але поки вони займалися самозбагаченням, відбулись демографічні зміни, виросло нове покоління. І воно не сприймає стару олігархічну владу. Нова генерація обрала Зеленського", - говорить Верещук.

Вона наголосила - засилля олігархів відходить у минуле. Їм на заміну прийшло нове покоління вільних людей.

"Воно прийшло у той час, коли олігархи займалися створенням монополій в нашій економіці. У той час, коли вони займалися схемами і збагаченням себе коханих. Я кажу про те нове покоління, яке готове вмирати за нашу державу. І вони це роблять сьогодні, на сході нашої країни", - сказала віце-прем’єр-міністр - міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Резюмуючи, Верещук додала: "Нам доведеться поборотися, але нова генерація буде й далі боротися за свою державу. А ті хай далі збираються у себе на віллах і п’ють вино".

Як повідомлялось, народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук стала міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За її призначення підтримали 260 народних депутатів.

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Ірина Верещук
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