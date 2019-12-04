ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Против России могут ввести новые санкции из-за убийства в Берлине, - WSJ

Новости » Политика     04.12.2019 - 15:50
Против России могут ввести новые санкции из-за убийства в Берлине, - WSJ
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Немецкое следствие связывает подозреваемого с российскими властями

Правительство Германии может ввести новые санкции против России из-за убийства гражданина Грузии в Берлине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что России грозят новые дипломатические или другие санкции, если появятся доказательства связи российских властей с убийством в августе гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

Источник WSJ в прокуратуре, знакомый с ходом расследования, сообщил, что подозреваемый может быть связан с Россией, а дело передадут федеральному прокурору, который занимается делами национальной безопасности. Исполнителем убийства называют Вадима Красикова, который в России разыскивается за похожее убийство.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством Хангошвили в Берлине. Немецкая прокуратура заявила, что у нее есть достаточно фактических доказательств причастности государственных органов РФ или Чечни к убийству.

Министерство иностранных дел России пригрозило Германии соответствующими мерами.

Трамп пригрозил Германии санкциями из-за низких расходов на оборону
Новости Украины Российская ФедерацияГерманияСанкции
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь