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В России пригрозили Германии ответными мерами на высылку дипломатов

Новости » Политика     04.12.2019 - 14:08
В России пригрозили Германии ответными мерами на высылку дипломатов
Фото: здание МИД РФ (twitter.com/MID_RF)

В МИД РФ отреагировали на высылку сотрудников посольства в Германии

Министерство иностранных дел России пригрозило Германии соответствующими мерами в ответ на решение о высылке сотрудников российского посольства в Берлине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, в российском внешнеполитическом ведомстве назвали действия Германии недружественными и пригрозили ответными мерами.

"Рассматриваем заявления немецкой стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс мер в ответ", - говорится в заявлении МИД РФ.

Напомним, ранее в Германии заявили о высылке двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В немецкой Генпрокуратуре утверждают, что имеют достаточно фактических доказательств причастности к убийству госорганов России.

Хангошвили считался доверенным лицом грузинских органов безопасности, входил в состав антитеррористического подразделения Министерства внутренних дел Грузии и участвовал в спецоперациях. Убитый помогал бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него было совершено покушение, после чего Хангошвили сбежал в Украину, а позже переехал в Берлин, где жил с женой и двумя детьми.

Также РБК-Украина писало, что в Германии вынесли приговор сирийскому мигранту, который убил местного мужчину в городе Хемниц в 2018 году.

Германия выслала двух сотрудников посольства РФ Немцы разделились в вопросе санкций против России, - опрос
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