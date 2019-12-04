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Германия выслала двух сотрудников посольства РФ

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 13:22
Германия выслала двух сотрудников посольства РФ
Фото: Зелимхан Хангошвили (из открытых источников)

Германия выслала двух сотрудников посольства РФ в связи с убийством гражданина Грузии

Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Генпрокуратура ФРГ заявила, что у нее достаточно фактических доказательств причастности госорганов РФ или Чечни к убийству гражданина Грузии.

Добавим, Хангошвили застрелили в парке в районе Моабит Берлина. По подозрению в убийстве был задержан 49-летний уроженец Чечни, он находится в СИЗО. По версии следствия, с места происшествия стрелок скрылся на велосипеде. Следователи уверены, что убийство было заказным.

Убитый считался доверенным лицом органов безопасности, входил в состав антитеррористического подразделения грузинского МВД и участвовал в спецоперациях. Он помогал бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него было совершено покушение, после чего Хангошвили бежал на Украину. Потом он перебрался в Берлин, где жил с супругой и двумя детьми.

Напомним, ранее в Германии вынесли приговор сирийскому мигранту, который убил местного мужчину в городе Хемниц в 2018 году.

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