Фото: Зелимхан Хангошвили (из открытых источников)

Германия выслала двух сотрудников посольства РФ в связи с убийством гражданина Грузии

Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Генпрокуратура ФРГ заявила, что у нее достаточно фактических доказательств причастности госорганов РФ или Чечни к убийству гражданина Грузии.

Добавим, Хангошвили застрелили в парке в районе Моабит Берлина. По подозрению в убийстве был задержан 49-летний уроженец Чечни, он находится в СИЗО. По версии следствия, с места происшествия стрелок скрылся на велосипеде. Следователи уверены, что убийство было заказным.

Убитый считался доверенным лицом органов безопасности, входил в состав антитеррористического подразделения грузинского МВД и участвовал в спецоперациях. Он помогал бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него было совершено покушение, после чего Хангошвили бежал на Украину. Потом он перебрался в Берлин, где жил с супругой и двумя детьми.

Напомним, ранее в Германии вынесли приговор сирийскому мигранту, который убил местного мужчину в городе Хемниц в 2018 году.