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Проти Росії можуть ввести нові санкції через вбивство в Берліні, - WSJ

Новини » Політика     04.12.2019 - 15:50
Проти Росії можуть ввести нові санкції через вбивство в Берліні, - WSJ
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Німецьке слідство пов'язує підозрюваного з російською владою

Уряд Німеччини може ввести нові санкції проти Росії через вбивство громадянина Грузії в Берліні. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Повідомляється, що Росії загрожують нові дипломатичні або інші санкції, якщо з'являться докази зв'язку російської влади з убивством у серпні громадянина Грузії чеченського походження Зелімхана Хангошвілі.

Джерело WSJ в прокуратурі, знайоме з ходом розслідування, повідомило, що підозрюваний може бути пов'язаний з Росією, а справу передадуть федеральному прокурору, який займається справами національної безпеки. Виконавцем вбивства називають Вадима Красікова, який в Росії розшукується за схоже вбивство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина вислала двох співробітників посольства Росії у зв'язку з вбивством Хангошвілі в Берліні. Німецька прокуратура заявила, що у неї є достатньо фактичних доказів причетності державних органів РФ або Чечні до вбивства.

Міністерство закордонних справ Росії пригрозило Німеччині відповідними заходами.

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