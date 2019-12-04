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Назначена дата голосования по санкциям США против России

Новости » Политика     04.12.2019 - 09:28
Назначена дата голосования по санкциям США против России
Коллаж РБК-Украина

Комитет Сената США будет голосовать за законопроект о санкциях в отношении России

Комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря планирует провести голосование по законопроекту о санкциях против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что законопроект был внесен на рассмотрение Конгресса в феврале текущего года из-за вмешательства РФ в американские выборы и агрессии в отношении Украины.

В число авторов инициативы вошли сенаторы Роберт Менендес (демократ, штат Нью-Джерси) и Линдси Грэм (республиканец, штат Южная Каролина). В частности, предлагается ввести ограничения против российской судостроительной отрасли, сенаторы также выступают за санкции против энергетических проектов с российским госучастием, банков, киберсектора и суверенного долга.

Ранее сообщалось, что Конгресс США может включить положения о санкциях против газопровода "Северный поток-2" в американский оборонный бюджет на 2020 год.

Напомним, ранее Великобритания внесла поправки в закон об экспортном контроле, принятый в связи с санкциями против России. Таким образом она смягчила санкции против России.

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