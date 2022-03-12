UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Против РФ ввели больше всего санкций за 70 лет. 100 тысяч россиян уже потеряли работу

Автор: Владимир Костырин

Против России введено больше всего международных санкций за 70 лет, и теперь страна-агрессор является самой подсанкционной в мире. Среди последствий таких ограничений - стремительный рост безработицы, которая по прогнозам может стать тотальной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.

Так, за последние 8 лет РФ получила больше санкций, чем Северная Корея, Мьянма, Чили, Куба, Китай, Иран, Северная Африка и Сирия за 70 лет.

"В результате агрессии РФ против Украины и санкций западных партнеров россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест. И это - только начало!" - говорится в публикации.

  • Сеть ресторанов McDonald's обеспечивала работой 62 тыс. россиян;
  • корпорация PepsiCo - 20 тыс. россиян;
  • IKEA - 15 тыс.;
  • Inditex - 9 тыс.;
  • KPMG - 4500;
  • PWC - 3700;
  • H&M - 3500;
  • LVMH - 3500;
  • L'Oreal - 2200;
  • Starbucks - 2000.

Всего по состоянию на 11 марта об уходе из РФ частично или о заморозке сделок заявили более 330 иностранных компаний.

"Следовательно, после выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний работу потеряют еще не менее 120 тысяч россиян. А по прогнозу, до конца года без работы останутся около 9 миллионов россиян! Для большинства из них начинается эра выживания. Теперь они смогут задуматься, зачем эта война и те, кто ее начал?" - задают в ЦПД риторический вопрос.

В Центре при СНБО также приводят аналитику The New York Times и отмечают, что если после введения санкций в 2014 году ВВП России упал на 2%, то последние ограничительные меры в отношении страны усилили проблемы экономики РФ, и ей пророчат дефолт.

"Сроки, в которые будет объявлен дефолт, называют разные, но даже самые оптимистичные прогнозы по этому поводу указывают, что банкротство России может произойти не раньше мая", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил российскую экономику с танком без солярки.

Напомним, одна из крупнейших криптобирж мира Coinbase блокирует более 25 тысяч кошельков россиян из-за санкций, которые наложены на российский финансовый сектор правительствами разных стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против России