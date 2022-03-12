Проти РФ запровадили найбільше санкцій за 70 років. 100 тисяч росіян уже втратили роботу

Так, за останні 8 років РФ отримала більше санкцій, ніж Північна Корея, М'янма, Чилі, Куба, Китай, Іран, Північна Африка та Сирія за 70 років.

"Внаслідок агресії рф проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис.робочих місць. І це - лише початок!" - йдеться в публікації.

Мережа ресторанів Mcdonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;

корпорація PepsiCo - 20 тис. росіян;

IKEA -15 тис.;

Inditex - 9 тис.;

KPMG - 4500;

PWC - 3700;

H&M - 3500;

LVMH - 3500;

L'Oreal - 2200;

Starbucks - 2000.

Всього станом на 11 березня про відхід з РФ частково або про замороження угод заявили понад 330 іноземних компаній.

"Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян. А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян! Для більшості з них починається епоха виживання. Тепер вони зможуть замислитись навіщо ця війна і ті, хто її почав?" - ставлять в ЦПД риторичне питання.

У Центрі при РНБО також наводять аналітику The New York Times і відзначають, що якщо після введення санкцій в 2014 році ВВП Росії впав на 2%, то останні обмежувальні заходи щодо країни посилили проблеми економіки РФ, і їй пророкують дефолт.

"Терміни, в які буде оголошений дефолт, називають різні, але навіть найоптимістичніші прогнози з цього приводу вказують, що банкрутство Росії може відбутися не раніше травня", - йдеться в публікації.