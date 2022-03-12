Кулеба сравнил российскую экономику с танком без солярки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил экономику РФ под влиянием примененных международных санкций с танком, у которого заканчивается горючее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.

Глава МИД описал картину, когда российский танк с грозным видом заходит в украинское село и останавливается, так как кончается солярка. Технику обступают местные жители с намерением проучить оккупантов.

Танкисты в итоге понимают, что помощи им ждать неоткуда, и хотя в танке пока для них безопасно, но добраться до дозаправки - невозможно, поэтому просто пытаются спастись бегством, а украинцы их отлавливают в лесах и полях.

"Если представить, что российская экономика - это танк, то благодаря всем примененным санкциям она сейчас на той стадии, когда солярка подходит к концу. И финал будет такой же, как у танкистов, которые сейчас верят, что они же в танке", - отмечает Кулеба.

Украинский чиновник подчеркивает, что мы каждый день приближаем этот финал.

Кулеба заявил, что объявленные 11 марта новые санкции нанесли очередной удар по российской экономике со стороны США и других стран Большой семерки и ЕС.

"У нас еще есть несколько мощных креативных идей по поводу новых санкций - экономических и личных. И мы не остановимся, пока тех, кто в танке, не начнут отлавливать по всему миру за их участие в агрессии и военных преступлениях", - говорится в публикации.