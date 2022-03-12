ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба сравнил российскую экономику с танком без солярки

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 02:55
Кулеба сравнил российскую экономику с танком без солярки Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил экономику РФ под влиянием примененных международных санкций с танком, у которого заканчивается горючее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.

Глава МИД описал картину, когда российский танк с грозным видом заходит в украинское село и останавливается, так как кончается солярка. Технику обступают местные жители с намерением проучить оккупантов.

Танкисты в итоге понимают, что помощи им ждать неоткуда, и хотя в танке пока для них безопасно, но добраться до дозаправки - невозможно, поэтому просто пытаются спастись бегством, а украинцы их отлавливают в лесах и полях.

"Если представить, что российская экономика - это танк, то благодаря всем примененным санкциям она сейчас на той стадии, когда солярка подходит к концу. И финал будет такой же, как у танкистов, которые сейчас верят, что они же в танке", - отмечает Кулеба.

Украинский чиновник подчеркивает, что мы каждый день приближаем этот финал.

Кулеба заявил, что объявленные 11 марта новые санкции нанесли очередной удар по российской экономике со стороны США и других стран Большой семерки и ЕС.

"У нас еще есть несколько мощных креативных идей по поводу новых санкций - экономических и личных. И мы не остановимся, пока тех, кто в танке, не начнут отлавливать по всему миру за их участие в агрессии и военных преступлениях", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что G7 усилят санкции против российских миллиардеров и их семей.

Напомним также, что Минфин США вводит санкции против Геннадия Зюганова, против жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против топ-чиновников крупного российского банка ВТБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дмитрий Кулеба Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит