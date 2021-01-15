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Против нардепа Иванчука возбудили уголовное дело за "кнопкодавство"

Киев, Пятница 15 января 2021 13:24
Против нардепа Иванчука возбудили уголовное дело за "кнопкодавство"
Фото: Андрей Иванчук (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело против народного депутата Андрея Иванчука за "кнопкодавство". Досудебное расследование по данному делу будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает движение "Чесно".

Против Иванчука возбуждено дело по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины (осуществление народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосования вместо другого народного депутата).

Ему грозит штраф от 51 до 85 тысяч гривен.

Напомним, в ноябре народного депутата из группы "Доверие" Андрея Иванчука уличили в "кнопкодавстве". Он голосовал на местах, закрепленные за ним и Олегом Синюткой из "Европейской солидарности".

Отметим, что закон о наказании народных депутатов за "кнопкодавство" вступил в силу 16 января 2020 года.

Ранее Офис генпрокурора начал уголовное производство против нардепа Владислава Поляка, который несколько раз нарушал процедуру личного голосования.

Также РБК-Украина писало, что вскоре Рада рассмотрит усиление ответственности за кнопкодавство. По словам главы парламента Дмитрия Разумкова, после этого это явление станет практически нереальным.

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Новости Украины Политика кнопкодавствоуголовное дело

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