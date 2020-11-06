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Еще одного нардепа уличили в "кнопкодавстве"

Киев, Пятница 06 ноября 2020 15:44
Еще одного нардепа уличили в "кнопкодавстве"
Фото: Андрей Иванчук (facebook.com/andriy.ivanchuk.111)
Автор: РБК-Украина

Народного депутата из группы Доверие Андрея Иванчука уличили в кнопкодавстве. Он голосовал на местах, закрепленные за ним самим и Олегом Синюткиным из "Европейской солидарности".

Об этом сообщает ЧЕСНО.

Иванчук проголосовал на местах, закрепленные за ним самим и Олегом Отмечается, что Синютка отсутствовал в Верховной раде на двух пленарных заседаниях, так как участвует в выборах мэра Львова.

Отмечается, что новая система Рада-3 позволяет парламентариям голосовать с любого места в сессионном зале, поэтому до сих пор неизвестно, вместо кого именно проголосовал Иванчук.

По данным организации, Иванчук кнопкодавил на пленарном заседании Рады 5 ноября во время голосования по принятию за основу законопроекта № 4100 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Напомним, на заседании Верховной рады 21 февраля внефракционный народный депутат мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк несколько раз нарушил процедуру личного голосования.

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство за неличное голосование народного депутата.

Отметим, что закон о наказании народных депутатов за "кнопкодавство" вступил в силу 16 января.

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Новости Украины Политика нардепкнопкодавствоВерховная Рада

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