Кнопкодавство станет нереальным. Рада вскоре рассмотрит усиление ответственности

Фото: голосование (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вскоре ВР рассмотрит усиление ответственности за кнопкодавство. По словам главы Рады, после этого это явление станет практически нереальным.

Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".

Разумков подчеркнул, что кнопкодавство стало исключением в стенах ВР IX созыва.

"Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим инициативы об усилении ответственности за неперсональное голосование и введем дополнительные нормы, которые сделают кнопкодавство практически нереальным. Возможно, будем обсуждать введение штрафов", - сказал парламентарий.

Глава Рады заверил, что это действует на нардепов.

"Я когда сюда шел, думал, что депутаты к штрафам будут относиться поверхностно, но вы не представляете, сколько ко мне приходит коллег, которые жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату", - сказал Разумков.

Спикер является сторонником того, чтобы нардеп терял мандат в случае кнопкодавства.

"Мы обращались в Конституционный суд с соответствующим законопроектом, там сказали, что документ не соответствует Конституции. Думаю, будем нарабатывать возможность подачи данного вопроса повторно, но в другой интерпретации, чтобы до конца каденции смогли за это проголосовать", - добавил он.

Напомним, ранее Разумков выразил надежду, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий с учетом рекомендаций КСУ.

Как писало РБК-Украина, глава Рады заявлял, что до 15 января должны быть поданы предложения по усилению ответственности за кнопкодавство в виде увеличения уголовной ответственности и штрафов.