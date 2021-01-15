ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кнопкодавство станет нереальным. Рада вскоре рассмотрит усиление ответственности

Украина, Пятница 15 января 2021 13:16
Кнопкодавство станет нереальным. Рада вскоре рассмотрит усиление ответственности
Фото: голосование (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вскоре ВР рассмотрит усиление ответственности за кнопкодавство. По словам главы Рады, после этого это явление станет практически нереальным.

Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".

Разумков подчеркнул, что кнопкодавство стало исключением в стенах ВР IX созыва.

"Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим инициативы об усилении ответственности за неперсональное голосование и введем дополнительные нормы, которые сделают кнопкодавство практически нереальным. Возможно, будем обсуждать введение штрафов", - сказал парламентарий.

Глава Рады заверил, что это действует на нардепов.

"Я когда сюда шел, думал, что депутаты к штрафам будут относиться поверхностно, но вы не представляете, сколько ко мне приходит коллег, которые жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату", - сказал Разумков.

Спикер является сторонником того, чтобы нардеп терял мандат в случае кнопкодавства.

"Мы обращались в Конституционный суд с соответствующим законопроектом, там сказали, что документ не соответствует Конституции. Думаю, будем нарабатывать возможность подачи данного вопроса повторно, но в другой интерпретации, чтобы до конца каденции смогли за это проголосовать", - добавил он.

Напомним, ранее Разумков выразил надежду, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий с учетом рекомендаций КСУ.

Как писало РБК-Украина, глава Рады заявлял, что до 15 января должны быть поданы предложения по усилению ответственности за кнопкодавство в виде увеличения уголовной ответственности и штрафов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика кнопкодавствоВерховная РадаДмитрий Разумков

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь